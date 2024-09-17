3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivalinin 2.’ci gününde sahne alan Arif Altunkaya, yeni bestesi olan “Lolo” şarkısıyla Midyatlıları kendisine hayran bıraktı.MARDİN (İGFA) - Aslen Mardinli olan, bir dönem Yalova'da yaşayan ve müzik eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuar Bölümünde tamamladıktan sonra, müzik çalışmalarını beste yaparak ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaptığı eserleri seslendiren Arif Altunkaya ünlülere beste veren, genç ve yetenekli bir müzisyen.

7-9 Eylül 2024 tarihleri arasında, 3.’sü yapılan Uluslararası Midyat Festivali’nin 2.’ci gününde sahne alan Arif Altunkaya, hemşerileri tarafından büyük beğeni aldı.

Festival alanını dolduran 1000’lerce kişiye, Midyat ve Mardin’e yazdığı yeni eserleri seslendiren genç müzisyen Arif Altunkaya, Mardinliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Özellikle yeni bestesi olan “Lolo” şarkısı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Festival alanını dolduran 1000’lerce müzikseverleri büyük bir coşkuyla eğlendiren yetenekli sanatçı Arif Altunkaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından festival anısına plaketle ödüllendirildi.

Altunkaya, yaptığı açıklamada ‘’Midyat’a ve Mardin’e yeni yazdığım ve kült olacak eserlerimi, Mardin'de Midyat’lılara seslendirmek beni çok mutlu etti. Hemşerilerimden aldığım çok olumlu tepkiler, beni yeni eserler yazmaya itiyor. Bu tür organizasyonlar motivasyonumu daha çok arttırıyor. Beni daha çok perçinliyor. En son yaptığım yeni eserlerimi single olarak çıkarıyoruz. İleriki günlerde bu eserleri bir araya getirerek albüm olarak müzik severlere sunacağız. Önümüzdeki günlerde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ile düet çalışmamız olacak.’’ Dedi.