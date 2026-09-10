Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van’da düzenlenen gösterişli düğünle evlenen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu sabah Çağla Öz de gözaltına alınırken, MASAK raporundaki ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Çiftin aslında nisan ayında resmi nikâh kıydığı, haziranda ise oldukça gösterişli bir nişan töreni düzenlediği öğrenildi. Lüks araçlar, dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ve düğünde takılan kilolarca altın sonrası incelemeye alınan çiftle ilgili MASAK raporunda önemli bulgular yer aldı.

TİCARİ KAR, 74 BİN TL OLARAK GÖSTERİLMİŞ

MASAK raporunda, Mehmet Fatih Tançalan’ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç verisine ulaşılamadığı belirtildi. 2020’den bu yana yapılan incelemede adına kayıtlı ticari kâr beyanının yalnızca 74 bin 281 TL olduğu tespit edildi. Kayıtlı gelir ile edinilen malvarlığı ve lüks yaşam tarzı arasındaki fark ise “izah edilemeyen servet artışı” ve “gelir-hayat tarzı uyumsuzluğu” olarak değerlendirildi.

115 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

MASAK verilerine göre Mehmet Fatih Tançalan’ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi olurken, hesaplarından 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı gerçekleşti. Böylece bankacılık transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon TL’ye ulaştı.

Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Sadece 2026 yılında hesaplara gelen transfer tutarı 22 milyon TL’yi aşarken, aynı yıl yaklaşık 14,5 milyon TL çıkış gerçekleşti.

MASAK’ın incelemesinde Tançalan’ın yüksek hacimli para transferleri arasında tek seferde veya kısa zaman dilimlerinde gerçekleşen milyonlarca liralık işlemler de yer aldı. Bunlar arasında bir şirketten 6 milyon TL, DD Altın Ticaret AŞ’den 5,8 milyon TL, başka bir şahıstan 5,5 milyon TL giriş bulunması dikkat çekti.

ÇAĞLA ÖZ'ÜN HESABINDA DA MİLYONLUK TRANSFERLER TESPİT EDİLDİ

Çağla Öz Tançalan’ın banka hesaplarında 2020-2026 arasında 56 milyon 478 bin TL giriş ve 50 milyon 859 bin TL çıkış tespit edildi. Böylece çiftin hesaplarındaki toplam para hareketi 222 milyon TL’yi geçti. MASAK raporunda, Çağla Öz Tançalan’ın prime esas kazancının 165 bin 150 TL, beyan edilen ticari kârının ise yaklaşık 1,1 milyon TL olduğu belirtildi. Bu gelir düzeyinin, söz konusu dönemdeki yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığı değerlendirildi.

13 MİLYONLUK GELİRİN 7,1 MİLYONU PORSCHE’YE VERMİŞ

Rapordaki bir başka dikkat çekici tespit ise Çağla Öz Tançalan’ın ticari kayıtlarına ilişkin oldu. 2024-2026 döneminde yaklaşık 13 milyon TL’lik mal ve hizmet alışı tespit edilirken, bunun yaklaşık 7,1 milyon TL’lik bölümünün 2024 model Porsche Yeni Macan 4 için gerçekleştirildiği belirlendi.

MASAK, ticari faaliyet görüntüsü altında bulunan yüksek montanlı alışların yaklaşık yüzde 60’ının şahsi kullanıma yönelik lüks bir otomobile bağlanmasını mali profil açısından dikkat çekici buldu.

LÜKS ARAÇLARIN BİRİ GİTTİ BİRİ GELDİ

Tançalan ve yakın çevresindeki lüks araç trafiği de MASAK raporunun en kapsamlı bölümlerinden birini oluşturdu. Mehmet Fatih Tançalan’ın kayıtlarında Cadillac Escalade, Range Rover, farklı dönemlerde ise Maserati GranTurismo ve Dodge Challenger gibi araçlara ilişkin alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın adına ise Porsche Macan ve BMW 320i kayıtları bulundu.

Raporda, 2020’den itibaren araç edinim ve devirlerinin bir anda yoğunlaştığı, işlem gören araçların tamamına yakınının “ultra lüks segmentte” olduğu ve bunun kişilerin mali profilleriyle açık şekilde uyumsuzluk gösterdiği belirtildi.

ALDIĞI ARSAYI 4 AYDA AKRABASINA VERDİ

Taşınmaz hareketlerinde de benzer bir tablo tespit edildi. Tançalan’ın Şubat 2025’te Van’ın Muradiye ilçesinde bir arsa satın aldığı, bu taşınmazı yalnızca 4 ay sonra Muhammet Sait Tançalan’a devrettiği belirlendi.

MASAK, taşınmazın edinilmesi ile elden çıkarılması arasındaki sürenin oldukça kısa olmasını, aklama bakımından “iz gizleme/bulanıklaştırma” ihtimali yönünden dikkat çekici buldu.

“DUBAİ’DEN KAZANIYORUM” SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Tançalan’ın servetinin kaynağına ilişkin Dubai bağlantısı da raporda özel olarak incelendi. Soruşturmanın başlangıç bilgilerinde Tançalan’ın Dubai’ye gidip geldiği ve Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle kazanç elde ettiği yönünde istihbari bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Ancak MASAK’ın finansal incelemesinde Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye’ye finansal kanallar üzerinden yapılmış bir fon transferine rastlanmadığı belirtildi.

Raporda son derece dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verilerek, lüks hayatın Dubai’deki faaliyetlerden kaynaklandığı savunmasının sürdürülmesi hâlinde, söz konusu birikimlerin üçüncü kişiler adına bulunan hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği ifade edildi.

ALTINLAR EMANET Mİ SATIN MI ALINDI?

Tançalan’ın gösterişli düğün organizasyonunda sergilenen altınlara ilişkin savunması da MASAK raporuna girdi. Tançalan, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında düğünde takılan altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk tarafından reklam amacıyla emanet getirildiğini öne sürdü.

Ancak raporda yer verilen bilgilere göre kuyumcu Veysel Kahvecioğlu, bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin fatura bulunduğunu açıkladı. MASAK, iki anlatım arasındaki bu çelişki nedeniyle kuyumculuk şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olacağını değerlendirdi.

Böylece kamuoyuna “emanet altınlar” şeklinde yansıyan savunma da mali soruşturmanın önemli başlıklarından biri hâline geldi.

MASAK: AKLAMA FİİLİNİN FAİLLERİ OLDUKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Raporun en kritik bölümü ise aklama suçuna ilişkin sonuç değerlendirmesi oldu. MASAK, bütün mali hareketleri, gelir-malvarlığı uyumsuzluğunu, taşınmaz ve araç devirlerini birlikte değerlendirerek TCK’nın 282/1. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama fiilinin işlendiği; Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın ise söz konusu aklama fiilinin failleri olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

Raporda aklandığı değerlendirilen suç gelirinin kesin miktarının mevcut aşamada belirlenemediği, ancak incelemenin 2020 ve sonrasında sahip olunan veya elden çıkarılan malvarlığı değerleri, hak, alacak ve diğer sahiplikleri kapsadığı kaydedildi.

MASAK ayrıca Muhammet Sait Tançalan ve Çağla Öz Tançalan’ın annesi Nilgün Oya’nın malvarlığı devirlerindeki rollerinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

37 SORUŞTURMA, 20 KOVUŞTURMA KAYDI VARMIŞ

Raporda Mehmet Fatih Tançalan’ın geçmiş adli kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi. UYAP kayıtlarında Tançalan hakkında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi.

MASAK, bunların bir kısmının aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu ancak bu dosyalardan elde edilmiş olabilecek suç gelirinin miktarı ile bugün incelenen malvarlığı arasında mevcut aşamada doğrudan illiyet bağı kurulamadığını özellikle belirtti.