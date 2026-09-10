Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, CHP’den ayrılan üyeler sonrası ihtisas komisyonlarında oluşan boşlukların nasıl doldurulacağı tartışıldı. Mecliste, komisyonların güncel üye dağılımına göre yeniden şekillenmesi gerektiğini savunanlarla mevcut yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını isteyenler arasında görüş ayrılığı yaşandı.

Konu hakkında söz alan Yeni Parti Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, “İhtisas komisyonlarında siyasi partilerin meclisteki sandalye dağılımına göre temsil edilmesi gerekir. Bakanlığın daha önceki görüşünde de, parti değişiklikleri nedeniyle komisyonlardaki dağılımın değişmesi halinde meclisteki yeni üye dağılımının esas alınması gerektiği belirtiliyor. CHP’nin üye sayısı azaldığı için boşalan üç üyeliğin tamamının yeni partiye verilmesi, mevcut sandalye dağılımını daha doğru yansıtacaktır. Aksi halde biz zaten konuyu idari yargıya taşıyacağız” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT