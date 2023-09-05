Alzheimer'in ilk evrelerinde, sevdiğiniz kişi halen özgür olarak yaşıyor ve işlerini yapıyor olabilir. Ancak hastalık zamanla ilerledikçe, günlük işleri yapma becerileri de bozulacaktır. Sevdiğiniz kişiye özgürlük hissi, ve size veya diğer bakıcılara daha bağımlı olarak ağırbaşlılık için yardım edecek pratik ipuçları düşünün.

Hayal kırıklıklarını azaltın

Alzheimer olan kişi basit bir görevi bile yapması zor veya imkansız olduğu zaman tedirgindir. Bu zorlukları sınırlandırmak ve hayal kırıklıklarını önlemek için :

Akıllıca planlayın. Günlük olarak yaptığınız işlerin daha güvenli ve daha az kafa karıştırıcı olabilmesi için hergün planınızı yapın. Banyo yapmak veya doktor randevuları gibi en zor görevleri zamanlama planını yapın, banyo yapmak veya doktor randevuları gibi sevdiğinize karşı en sakin ve hoş görülü olacağınız zamanı planlayın.

Günlük olarak yaptığınız işlerin daha güvenli ve daha az kafa karıştırıcı olabilmesi için hergün planınızı yapın. Banyo yapmak veya doktor randevuları gibi en zor görevleri zamanlama planını yapın, banyo yapmak veya doktor randevuları gibi sevdiğinize karşı en sakin ve hoş görülü olacağınız zamanı planlayın. Zamanınızı alın. Beklenen şeyler normalde olduklarından çok daha fazla zaman alabilirler. Tüm işler için daha fazla zaman planlayın dolayısıyla sevdiğiniz kişiyi acele ettirmek zorunda kalmanız gerekmez.

Beklenen şeyler normalde olduklarından çok daha fazla zaman alabilirler. Tüm işler için daha fazla zaman planlayın dolayısıyla sevdiğiniz kişiyi acele ettirmek zorunda kalmanız gerekmez. Sevdiğiniz kişiye sarılın. Sevdiğiniz kişiye yardımı mümkün olabildiğince az yardım yapmasına izin verin. Örneğin, kıyafetleri sıraya dizebilirseniz, sevdiğini kişi yalnız başına elbisesini giyebilir.

Sevdiğiniz kişiye yardımı mümkün olabildiğince az yardım yapmasına izin verin. Örneğin, kıyafetleri sıraya dizebilirseniz, sevdiğini kişi yalnız başına elbisesini giyebilir. Seçimleri sınırlandırın. Ne kadar az seçenek olursa, o kadar kolay karar verilebilmektedir. Örneğin, tüm kıyafetler arasında kalmak yerine, iki kıyafet arasında kalmasını sağlayın. Yanlış olarak konmuş kemerleri ve aksesuarları eleyin.

Ne kadar az seçenek olursa, o kadar kolay karar verilebilmektedir. Örneğin, tüm kıyafetler arasında kalmak yerine, iki kıyafet arasında kalmasını sağlayın. Yanlış olarak konmuş kemerleri ve aksesuarları eleyin. Basit talimatlar sağlayın. Sevdiğiniz bir kişiye birşey yapmasını söylüyorsanız, bunu aynı anda bir iş ile yapın.

Sevdiğiniz bir kişiye birşey yapmasını söylüyorsanız, bunu aynı anda bir iş ile yapın. Dikkat dağılımını azaltın. Televizyonu kapatın ve yemek öğünlerinde diğer dikkat dağılımlarını en aza indirin ve bu şekilde diyaloglar sırasında sevdiğiniz kişi elindeki işe çok daha iyi odaklanacaktır.

Esnek olun

Sevdiğiniz kişinin bir işlem için olan yetenekleri ve bunlarla başa çıkma çabaları gittikça azalacaktır. Bu durum günden güne değişecektir. Esnek olarak kalmayı deneyin ve gerektiği gibi düzeninize uyum sağlayın.

Örneğin, sevdiği bir yemek bir anda sevdiğiniz kişiye kötü gelirse, menüyü değiştirin. Sevdiğiniz kişi hergün dışarı çıkarken aynı elbiseyi giymeye başladıysa, birkaç tanınabilir kıyafet almayı göz önünde bulundurun. Sevdiğiniz kişi banyo yaparken, giydiği kıyafeti temiz bir tanesi ile değiştirin.

Standartlarınızla biraz da olsa rahatlayabilirsiniz. Örneğin, banyo yapmak sevdiğiniz kişiyi mutsuz ediyorsa hergün gerekmeyebilir. Küvet veya duş arasında süngerli banyoları deneyin.

Güvenli bir çevre yaratın

Alzheimer hastalığı, sevdiğiniz kişinin yaralanma riskini arttırarak, problem-çözme becerilerini ve yargılama yeteneklerini bozar. Sevdiğiniz kişiyi güvende tutmak için :

Düşmeleri önleyin. Dağılan kilimleri, uzatma kabloları ve sevdiğiniz kişinin takılıp düşmesine neden olabilecek herhangi bir kargaşayı öneyin. Kritik bölgelerde korkuluklar veya tutunacak çubuklar koyun.

Dağılan kilimleri, uzatma kabloları ve sevdiğiniz kişinin takılıp düşmesine neden olabilecek herhangi bir kargaşayı öneyin. Kritik bölgelerde korkuluklar veya tutunacak çubuklar koyun. Kilitleri kullanın. Herhangi bir ilaç, alkol, silah, toksik temizleme maddeleri, tehlikeli alet ve araçları içeren potansiyel tehlikeler içeren dolaplar için kilit kullanın.

Herhangi bir ilaç, alkol, silah, toksik temizleme maddeleri, tehlikeli alet ve araçları içeren potansiyel tehlikeler içeren dolaplar için kilit kullanın. Su sıcaklığını kontrol edin. Termostatın ısısını düşürmek sıcak suyun yakmasını önleyecektir.

Termostatın ısısını düşürmek sıcak suyun yakmasını önleyecektir. Yangın güvenlik önlemlerini alın. Kibrit ve çakmakları ulaşılamayacakları bir yere koyun. Sevdiğiniz kişi sigara kullanıyorsa, bunu sadece gözetim altında yaptığından emin olun. Yangın söndürücülerin erişilebilir olduğundan ve yangın alarmlarının yeni pillere sahip olduğundan emin olun.

Özel bakımlar üzerine odaklanın.

Alzheimer olan her kişi hastalığın belirtilerini ve işleyişini farklı olarak yaşamaktadır. Sonuç olarak, bakım tekniklerinin değişmesi gerekebilmektedir. Sevdiğiniz kişinin bireysel isteklerine göre bu ipuçlarını uyarlayın.

Unutmayın ki, sevdiğiniz kişinin tepkileri ve davranışları nasıl olmak istediklerine göre farklılıklar göstermektedir. Sabır ve esneklik (iyi bir öz bakım ve arkadaşlrın ve ailenin desteği ile) zorluklar ile ve hayal kırıklıkları ile başa çıkmaya yardımcı olabilmektedir.