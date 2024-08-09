Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir ilçe için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi sokak, cadde ve kaldırımlarda yıkama ve süpürme işlemlerinin yanı sıra çöp konteyneri dezenfekte edilmesi ve vatandaşlardan talep gelmesi durumunda moloz atıklarını da toplama işlemlerini yapıyor.

‘ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR’ Daha hijyenik bir Bakırköy için yaptıkları çalışmaları anlatan Temizlik İşleri Şefi Murat Çetinkaya, “Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak program dahilinde bütün ara sokak, cadde ve kaldırımlarda yıkama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Trafiğin yoğun olmadığı özellikle gece saatlerinde yıkama programlarımızı arttırdık. Buradaki amacımız Bakırköy’ümüze daha hijyenik ve temiz sokak ve caddeler sağlamak” dedi.



‘MOLOZ ATIKLARINI TOPLUYORUZ’

Çetinkaya, “Vatandaşlarımızdan talep gelmesi durumunda evlerindeki ahşap kuru malzemeler, moloz atıklarının hepsini açık kasa kamyonlarla kutlamaktayız. Bu doğrultuda vatandaşlarımıza 0212 571 75 57 numaralı telefon numaramızdan iletişime geçmesini rica ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: igf