Kocaeli’de 2022-2023 sezonunda amatör futbol liglerinde başarı gösteren şampiyon takımlara kupaları takdim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) iş birliğinde 2022-2023 sezonunda kategorilerinde zirveye çıkan takımlar düzenlenen törenle kupalarını aldı. 2022-2023 sezonunda başarı gösteren 63 futbol kulübü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından kupayla ödüllendirildi.

Kupa töreni KASKF Başkanı Murat Aydın’ın açılış ve selamla konuşmasıyla başladı. Murat Aydın konuşmasında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Aydın, "Amatör kulüplere yaptığı malzeme yardımı ve tesisleşme hamlesinden ötürü başkanımıza KASKF olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Amatör Spor Kulüpleri olarak hep birlikte başkanımıza teşekkür etmeliyiz. Bundan sonra sporda ve sporcuda Kocaeli, başkanımızın destekleriyle marka olmaya devam edecek. Katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Büyükakın, başarılı sporcuların ödüllendirilmesinin büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Bu kent, spor anlamında Türkiye’nin başkenti olmayı hak eden bir kent. Sporu ve sporcularımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tesis altyapısı ve diğer imkanlar açısından güçlenmeniz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Kocaeli’de amatör spora büyük katkı sağlamış ve Kocaeli amatör spor camiasının önemli bir değerini kaybettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Seyfi Baştürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Spora emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarının ve hocaların fedakarlıklarını da biliyorum. Bu şehrin belediyesi olarak, sporun gelişimi için daha fazla çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Hiçbir şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Katılımcılar

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Remzi Demirer, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, taban birlikleri başkanları, kulüp başkanları, yöneticiler ve şampiyon sporcular katıldı.