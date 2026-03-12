Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen 'SUBÜ Konuşmaları' isimli programda, 114. konuk olarak Ankara Millet Vekili Zehranur Aydemir katılım gösterdi. Aydemir konuşmasında teknolojinin ahlaki boyutu gibi konulara değindi.

'Teknolojinin yönünü değerler belirler'

Gençlerin bilgiye erişim imkanlarının arttığına dikkat çeken Zehranur Aydemir, teknolojinin ahlaki sorumlulukla geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Aydemir, 'Bugün bir bilgisayar ve internet bağlantısıyla yeni teknolojiler üretmek mümkün. Ancak teknoloji tek başına bir anlam ifade etmez; onun yönünü belirleyen insanın sahip olduğu değerlerdir. Yeni nesil liderliğin hem teknoloji okuryazarlığını hem de güçlü insan ilişkilerini barındırması artık bir zorunluluktur' dedi.

Savunma sanayiinde gençlerin rolü

Savunma sanayisindeki yaş ortalamasının 34 olduğuna değinen Aydemir, gençlerin bu ekosistemin merkezinde yer aldığını ifade etti. 'Kampüs' projesiyle üniversite öğrencilerini teknoloji mutfağıyla buluşturduklarını söyleyen Aydemir, 'Amacımız gençlere 'ben yaptıysam sen de yapabilirsin' mesajını aşılamaktır. Gençlerimizi doğrudan teknoloji üretim merkezleriyle bir araya getirerek savunma sanayindeki dönüşümün aktörü haline getiriyoruz' diye konuştu.