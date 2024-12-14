Kongrede yapılan oylamanın sonucunda Gemlik Belediye Meclis Üyesi Erdi Şahin Başkan seçildi. Şahin konuşmasında, “tek gayemiz Gemlik adına hizmet vermektir” dedi.

Kongreye Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fatih Uzun ve Tarık Erdem’in yanı sıra dernek üyeleri yoğun bir katılım gösterdi.

Kongrede ilk sözü Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüpler Birliği eski Başkanlarından Durmuş Uslu yaptı. Uslu konuşmasında derneğin bu zamana kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, spora katkılarının devam edeceğini ifade etti.

Uslu’nun konuşmasının ardından Fatih Uzun derneğin mali durumunu kongre üyelerine aktardı. Kongre üyeleri oy birliğiyle mali tabloyu ibra etti.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Dernek üyelerinin oy birliğiyle Gemlik Belediye Meclis Üyesi Erdi Şahin ve yönetimi göreve seçildi. Şahin yaptığı teşekkür konuşmasında üç yıl sürecek görev sürecinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgularken, “Tek amacımız tek gayemiz bu zamana kadar yaşanılan olumsuzluklardan ve kötü olaylardan ders çıkartılarak Gemlik adına en iyi hizmeti vermektir” dedi.

Şahin’in yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Erdi Şahin, Tarık Erdem, Ömer Bayrak, Telat Tepe, Volkan Özgül, Cem Güler, Mehmet Gür, Ender Yaylı, Sedat Mutlu, Durmuş Ergül ve Orhan Ayan

Kaynak: İHA