Farklı platformlar kullanıcıları çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Amazon’un Luna servisi de bu ay oyunseverlere 10 ücretsiz oyun sunacağını duyurdu. Ocak ayında ücretsiz olacak oyunların toplam değeri yaklaşık 142 dolar.

Amazon Luna, oyunlara farklı platformlar üzerinden erişim imkânı sağlıyor; bunlar doğrudan Amazon Games App üzerinden olabildiği gibi GOG ve Epic Games üzerinden de oynanabiliyor. İşte Ocak 2026’da Amazon Luna’da ücretsiz olarak sunulacak oyunlar:

7 Ocak

Sid Meier's Civilization VI

Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition

15 Ocak

Brigador: Up-Armored Edition

Gunslug: Rogue Tictics

DeathKeep

22 Ocak

Harold Halibut

D&D Stronghold: Kingdom Simulator

29 Ocak

Technotopia

Elderborn