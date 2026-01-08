Farklı platformlar kullanıcıları çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Amazon’un Luna servisi de bu ay oyunseverlere 10 ücretsiz oyun sunacağını duyurdu. Ocak ayında ücretsiz olacak oyunların toplam değeri yaklaşık 142 dolar.
Amazon Luna, oyunlara farklı platformlar üzerinden erişim imkânı sağlıyor; bunlar doğrudan Amazon Games App üzerinden olabildiği gibi GOG ve Epic Games üzerinden de oynanabiliyor. İşte Ocak 2026’da Amazon Luna’da ücretsiz olarak sunulacak oyunlar:
7 Ocak
- Sid Meier's Civilization VI
- Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition
15 Ocak
- Brigador: Up-Armored Edition
- Gunslug: Rogue Tictics
- DeathKeep
22 Ocak
- Harold Halibut
- D&D Stronghold: Kingdom Simulator
29 Ocak
- Technotopia
- Elderborn
