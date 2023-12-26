Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ayhan Güleç, AK Parti Belediye Başkan aday adayları Yavuz Uğurdağ, Bülent Temelli ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Amorf Sanat Akademi sahibi Ahmet Burak Ak, “Bu zamana kadar öğretmenlerimizden öğrendiğimiz iş, ahlak kurallarını artık burada faaliyete geçirip aynı hassasiyetle bizler de yeni nesile yol göstereceğiz. Buradaki kurumumuzun amacı, liselerin ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerine öğrenci yetiştirmek. İnşallah kendimizi daha da geliştirip, işimizi daha da ileri götüreceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ise, “Belediye Başkanı sayın Alper Taban adına aranızdayım. Kendilerinin selamlarını ve bu iş yerinin açılışına ilişkin iyi dilek ve temennilerini sizlere iletmek istiyorum. Öncelikle bu iş yerimizin müessese sahibine, işletme sahibine, çalışanlarına istifade eden herkese, müşterilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her açılan iş yeri bizler için çok kıymetli. Zira burada da kültür sanat faaliyetleri yürütülmüş olacak. Bu tür faaliyetlerde şehrimize zenginlik katıyor. Bu manada Ahmet Burak kardeşimizi tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun inşallah” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Amorf Sanat Akademi hizmete açıldı.