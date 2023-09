Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’ne yeni bir halka olarak Hocataşkın Ana Kucağı’nı da ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi hedefiyle 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor. Halen 230 öğretmenle, yaklaşık 3500 çocuğa eğitimin verildiği Ana Kucaklarının 29’uncusu Hocataşkın Mahallesi’nde eğitime açıldı. Altı sınıfta halen 60 öğrencinin eğitim gördüğü Hocataşkın Ana Kucağı’nda da tüm eğitim materyalleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hocataşkın Mahallesi sakinlerinin talepte bulunduğu Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve mahalle sakinlerinin de katıldığı törenle eğitime açıldı.

Hocataşkın Ana Kucağı’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir yıl sonrası düşünülüyorsa tohum dikilmesi, 10 yıl sonrası için ağaç dikilmesi, ancak 100 yıl sonrası düşünülüyorsa iyi bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu sebeple Türkiye’nin geleceği olan çocuk ve gençlere yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Evlatlarımıza ne kadar iyi yükleme yaparsak, karşılığını ona göre alırız. Bu çocukları 1 gün, hatta 1 saat ihmal etmek gelecekte bize pahalıya mal olabilir. Bunlar bizim geleceğimiz. Daha yeşil bir Bursa, huzurlu, güvenli bir ülke için onlara yatırım yapmamız şart. Onların milli ve manevi değerler noktasında yetiştirilmesi değerli ve kıymetli. Gençler ve çocuklar diyoruz. İşte 5 bin üniversite öğrencimize bin 250, 5 bin lise öğrencimize 750 lira olan burslar için müracaatlar başladı. Onları da desteklemeye devam edeceğiz. Adına çocuk üniversitesi, ana kucakları diyebilirsiniz, millet kütüphanesi, uyuman kütüphane, gençlik merkezleri diyebilirsiniz. Bu konuda Türkiye’de en zengin şehirlerden biri Bursa desem mübalağa etmemiş olurum. Bunlar para getiren şeyler değil. Bunların hepsi gider gibi görünüyor. Ama bizim taviz vermeyeceğimiz bir konu var oda geleceğimiz. Gelecekte güzel şeyler ortaya çıkarsa, dönüp geriye baktığımızda mutlu oluruz. Mesele geleceğe dair evlatlarımıza yatırım yapabilmek. Ana Kucakları kartopu misali büyümeye devam edecek. Hocataşkın Ana Kucağı Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da Bursa’da yaklaşık 76 bin öğrenciye okul öncesi anaokulu eğitimi verildiğini belirterek, “Bunun yanında bu eğitim oranının yükselmesi için belediyemizin ana kucakları önemli. Büyükşehir’in Milli Eğitim’e destek vermesi, okul öncesi okullaşma oranının yüzde 100’e yaklaştırma çabamıza verilmiş büyük bir destektir. Bu anlamda emek ve gayret için teşekkür ediyorum. Ben de Bursa’da kendimi bir birlikteliğin içerisinde buldum. Açılan ana kucağının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 3 binden fazla öğrencimize hizmet veriyor. Açılışların artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, Hocataşkın Ana Kucağı’nın hayırlı olmasını diledi. ‘Birlik ve beraberlik işin besmelesi’ diyerek yola çıktıklarını ifade eden Yılmaz, “Hamdolsun bu birlik ve beraberlik sayesinde de hem şehrin her alanına dokunmaya çalışıyoruz hem de hayatın her alanına dokunacak hizmetleri üretiyoruz. Yaptığımız imar uygulamalarıyla Yıldırım’a 15’e yakın okul alanı kazandırdık. Kütüphanelerimizde üniversitelere hazırlanan on binlerce gence destek olduk. Spor merkezlerimizde on binlerce evladımızın spor yapmasına imkan tanıyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması, kendi ufuklarını oluşturması adına da Molla Yegan Çocuk Üniversitesini oluşturduk. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destek ve katıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, açılışı yapılan Hocataşkın Ana Kucağı’nı gezip, sınıftaki çocuklarla sohbet etti.