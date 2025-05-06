Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kesintisiz devam ediyor. Doktorlardan ev sahiplerine, pazarcılardan güzellik salonlarına kadar birçok sektörde sıkı denetimler sürdürülüyor. İzaha davetler, yapay zeka desteği ve sahada denetimler ile vergi kayıt dışılığı tamamen yok etmeye çalışan ekonomi yönetimi hiç kimseye göz açtırmıyor.

KAYIT DIŞILIK GÜNDEMDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Şimşek, birçok konuya açıklık getirirken kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar da verdi.

HER YERDE VERGİ MEMURU OLACAK

Bakan Şimşek, ilk defa 5 milyonun üzerinde beyannamenin geldiğini bir kez daha hatırlatarak, "Çalışınca sonuç alıyorsunuz. Kayıt dışı üretim ve satış yapanları biz denetleyerek ceza vermek istemiyoruz. Biz denetimleri sıkılaştırıyoruz. Bütün OSB'lerin, hallerin, şehirlerin giriş ve çıkışlarına vergi memuru görevlendireceğiz. Bu bölgelere kalıcı maliyeciler koyacağız" sözlerini kullandı.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI VERGİ AÇIKLAMASI

Belge düzenine uyanların bu durumdan memnuniyet duyması gerektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, en büyük adaletsizlikle mücadele ettiklerini söyledi. Aynı işi yapan ancak vergisini kaçıran bir işletmeyle karşı karşıya kalmanın yarattığı haksızlığa dikkat çeken Şimşek, devletin temel görevinin vergide adaleti sağlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, doğrudan vergilerin artırılması ve dolaylı vergilerin payının azaltılması gerektiğini belirtti.

Şikayetleri dikkate almadıklarını ifade eden Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık ile mücadelede kararlıyız" dedi.