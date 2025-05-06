TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zamları merakla bekliyor. Bu doğrultuda, 4 aylık zam oranları kesinleşmiş olsa da, mayıs ve haziran aylarının verileri hala bekleniyor. Bu veriler açıklandıktan sonra, maaş artışları hesaplanarak ödemelere yansıtılacak. Peki, son verilere göre memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış oldu? Yeni zamlı maaşlar ne durumda? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Uzman isim beyaz tahta üzerinde tek tek gösterdi.

Ekol TV yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmet Çetinkaya, şu şekilde konuştu:

"4 aylık zam oranları kesinleşti. Her ne kadar memurun ve emeklilerin şu anda ceplerine yansımasa da 4 aylık fark belli oldu. Mayıs ve Haziran ayları da açıklandıktan sonra Temmuz ayında zamlar hesaplarına yatmış olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5.03'tü. 2.27, 2.46, en son Nisan ayı açıklandı, yüzde 3 olarak açıklandı. Yani bu da aslında direkt memur ve emeklileri ilgilendiren oran olarak açıklanmış oldu. 4 aylık enflasyon farkı 13.36. Yıllık enflasyon ne oldu? 37.86. Ayrı bir not olarak söyleyeyim; kira artışı oranı 48.73. Memur zam oranı ne oldu 4 aylık? 12.29.

"İLAVE OLARAK MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON ORANLARI DA EKLENECEK"

Tek tek tahta üzerinde hesaplama yaparsak örnek bir maaşlarla beraber... Diyelim SSK Bağkur emeklisisiniz. 4 aylık yüzde 13.36 zammı hak ettiniz. 15 bin lira maaşınız varsa 17 bin 4 lira oluyor. 20 bin lira varsa 22 bin 672 lira oluyor. 30 bin lira maaş alıyorsanız 34 bin 8 lira oluyor. Ve buna ilave olarak Mayıs ve Haziran enflasyon oranları da eklenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Benim şahsi tahminim 13.36'lık 6 aylık enflasyonun yüzde 17,5'la yüzde 18 arasında olmasını bekliyoruz. Ve daha çok insanların merakla beklediği en düşük SSK Bağkur emeklisi ne olacak? Burada Ocak ayında 14 bin 469 lira olmuştu. Şayet Temmuz ayında yeni bir yasal düzenleme yapılır ise şu anki hak edilen ücrete göre 16 bin 402 lira 4 aylık enflasyon farkı. 6 aylık enflasyon farkı tahminlerimize göre 17 bin 070 lira. Yani Temmuz ayında muhtemelendir ki en düşük SSK Bağkur emeklisinin emekli maaşı 17 bin lira olur diye söyleyebilirim.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI

Peki memur emeklisinin zam farkları ne? Burada memur zam farkı ilk 4 aylık yüzde 12.29. Burada da aynı oranlamayı yaparsak 20 bin lira alıyorsa 22 bin 458 lira oldu. Burada biraz daha düşük kaldı SSK Bağkur emeklisine. Çünkü enflasyon farkı alıyor ama bir de toplu sözleşmeden gelen fark var. O nedenle burada biraz düşük kalıyor SSK Bağkur emeklisine göre. 30 bin lira alan bir memur emeklisi 33 bin 687, 50 bin lira alan bir memur emeklisi 56 bin 145 lira oldu. 4 aylık fark. Az önce söylediğim gibi mayıs ve haziran ilave edilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Burada da en düşük memur emekli maaşı 4 aylık farkla beraber 19 bin 616 liradan 22 bin 26 liraya çıkmış oluyor.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? ÖĞRETMEN, DOKTOR, MÜHENDİS...

Bunu çalışan memurlar üzerinden örnekleme yaparsak, çalışan bazı örnekleme yaptık. Diyelim şube müdürü 66 bin 358 lira şu anda mevcutta maaş alıyor. 4 aylık farkla beraber 74 bin 513 lira oldu. Memur 45 bin 555 liralık maaşı 51 bin 154 lira. Öğretmen 52 bin 935 lira, 59 bin 441 lira oldu. Polis memuru 58 bin 938 liradan 66 bin 181 lira. Uzman doktor 109 bin 154 liradan 122 bin 569 lira. Hemşire maaşları ise 53 bin 465 liradan 60 bin 36 lira. Mühendis maaşları 67 bin 691 liradan 76 bin lira. Profesör maaşları 96 bin 374 liradan 108 bin 218. Vaiz maaşları ise 55 bin 332 liradan 62 bin 132. Son olarak avukattan örnek vermek gerekirse 63 bin 637 lira olan şu anki mevcut maaşı 4 aylık enflasyon farkıyla beraber 71 bin 458 lira oldu. Bunun üzerine az önce tekrardan söylemekte fayda var. Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak enflasyon farkları da ilave olacak. Biraz daha artış olacak. Temmuz ayını beklemekte fayda var.

"DÜZENLEME YAPILMAZSA 14 BİN 469 LİRADA KALIR"

(En düşük emekli maaşı) Bunu Ocak ayında yapılan zam oranına göre söylemek gerekirse... Çünkü bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Şayet yapılmazsa yine 14 bin 469 lirada kalır. Bunu neye göre tahmin ediyoruz? Çünkü Ocak ayında yapılan son 6 aylık enflasyon oranınca artırılmıştı. Yani 12 bin 500 liradan 14 bin 469 lira oldu. Onu baz alırsak şu anda zaten 4 aylık enflasyon 13.36, 16 bin 402 lira oluyor. Tahminimiz yüzde 18 aylık bir enflasyon olacağını tahmin ettiğimiz için 17 bin lira seviyelerine çıkacağını düşünüyoruz"