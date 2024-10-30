Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği, İnegöl’deki liseleri ziyaret ederek okullarda afişler asıyor, tanıtım stantları kuruyor ve konferanslar düzenliyor.

“Siyer-i Nebi” yarışması kapsamında başlattıkları çalışmalarla, Peygamber Efendimizin hayatını tüm liseli gençlere aktarabilmeyi hedeflediklerini belirten dernek yetkilileri, okullardaki stantlar ve konferanslara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı. Bu yarışma vesilesiyle binlerce genç, Peygamber Efendimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, Ahmet Cevdet Paşa’nın "Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)" adlı kitabını okuyarak sınava girecekler. "Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması", Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi tarafından 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Son kayıt tarihi ise 10 Kasım Pazar olarak belirlendi. Dereceye girenler, her yıl düzenlenen Mekke’nin Fethi gecesinde ödüllerini alacak. Öğrenciler, yarışmaya kayıt için www.efendimizinizinde.com adresini kullanabilirler.

Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyon Başkanı Tayyar Yanık, tüm liseli kardeşlerini stant ve konferanslara davet etti.