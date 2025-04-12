Yoğun katılımla gerçekleşen program, gönülleri saran manevi havası ve içerdiği anlamlı mesajlarla hafızalarda yer etti. Millet olarak şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek için gerçekleştirilen bu gece, birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulması açısından da önemli bir adım oldu.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak ruhları arındıran bir girişle katılımcıları karşıladı.

Ardından hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile hem milli hem de manevi değerler bir arada yaşatıldı. Gençlere örnek olması adına İslam tarihinden ve yakın geçmişimizden örnek şahsiyetlerin hayatlarından kesitler sunuldu. Şehitler Gecesini daha da anlamlandıran ezgileriyle Osman Gündüz gönüllere dokunan eserler seslendirdi. Programın önemli konuklarından biri olan Diyanet Sen Bursa il başkan yardımcısı Sedat Kaya ise yaptığı sohbet ile şehitlik makamının İslam’daki önemine dair kıymetli bilgiler paylaştı. İslam’ın ilk günlerinden itibaren günümüze kadar şehid olan ve şehadete aşık olan örnek şahsiyetleri anlattı. Sedat Kaya’nın anlatımı, salonda derin bir tefekkür havası oluşturdu.

AGD İnegöl İlçe Başkanı Eyyüp Aydınlı, programda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Şehitlik, bir milletin en yüce mertebeye ulaşan evlatlarına verilen Rabbani bir rütbedir. Şehitlerimiz sadece birer asker ya da birey değil, Allah’ın ‘ölü zannetmeyin’ diye nitelediği diriler sınıfındandır. Bizler bu bilinci genç nesillere aktarmakla sorumluyuz. Bu gece, sadece bir anma değil; aynı zamanda bir diriliş çağrısıdır.”

Kur’an-ı Kerim'de Bakara Suresi 154. ayette geçtiği üzere, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin; bilakis onlar diridirler, ancak siz farkında değilsiniz." ayetiyle Rabbimiz, şehitlerin mertebesini en açık şekilde bizlere bildirmektedir. Şehitler Gecesi, bu bilinçle hazırlandı ve katılımcılara hem duygusal hem de fikrî bir farkındalık kazandırdı. Şehitlik makamının yalnızca savaşla değil, imanla ve teslimiyetle kazanıldığını anlatan örneklerle gençlerimize ilham verildi.

Program sonunda, tüm şehitlerimiz için toplu dua edildi ve cemaatle kılınan yatsı namazının ardından programa katılanlara ikramlarda bulunuldu. Katılım sağlayan tüm gönül dostlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Rabbimizden tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır ve ümmet-i Muhammed’e dirlik ve birlik niyaz ediyoruz. AGD İnegöl Temsilciliği olarak bu tür manevi programlarla, gençliğimizin şuurlu, inançlı ve vatanına bağlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.