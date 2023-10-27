İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 29 Ekim Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Alper Taban yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in Anadolu insanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, vatan sevgisinin, onurlu duruşunun, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı büyük bir eser olduğunu ifade eden Başkan Alper Taban; asırlık çınarın milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biri olduğunun altını çizdi. Ayrıca İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, açıklamasında Filistin’de yaşanan katliama da vurgu yaptı.

ANADOLU’DAN FİLİZLENEN ÇINAR 100 YAŞINDA

Başkan Taban, yayımladığı mesaj şu şekilde;

Ulusun asil gücü milletin sesi olan, uğruna savaşılan, yoluna canların ortaya koyulduğu istiklalin meyvesi, mücadelenin en eşsizinin ardından gelen zaferin en güzel örneği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğu yönetim şekli olan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 29 Ekim 1923... Bu tarih, ebedi yurdundan atılmak istenen Türk Milletinin yeniden ayağa kalkarak, iradesini ortaya koyduğu ve bağımsızlığa ulaştığı Kurtuluş Mücadelesi sonrası halkın kendi kendini yönetme şekli olan Cumhuriyet rejimine geçtiği tarih. 100 yıl önce bugünlerde, aziz milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da bir ateş yaktı. O gün filizlenen milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi Cumhuriyetimiz, bugün asırlık bir çınara dönüştü. Cumhuriyet, şanlı tarihimizde kimseye boyun eğmeden yaşamak için canımızla ve kanımızla ödediğimiz bedelin karşılığıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin namusudur. Cumhuriyet, Türk milletinin her ferdinin büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bağımsızlık ve özgürlük zaferidir.

TÜRKİYE YÜZYILI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde; Türkiye Yüzyılı sloganıyla aynı zamanda gelecek yüz yıllara emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemiz güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine doğru ilerliyor. Bu kutlu yürüyüşün başarıya ulaşması en büyük temennimizdir. Hiç şüphe yok ki Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Değerlerini tarihten, gücünü milletinden alan iradenin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin ruhudur, namusudur.

EVLERİMİZİ İŞYERLERİMİZİ BAYRAKLARLA DONATALIM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Öyle ki bu yıl 100. Yıl olduğundan, her zamankinden daha fazla ehemmiyet göstereceğiz. Böylesi anlamlı bir günde ilçe halkımızdan da evlerini ve işyerlerini bayraklarla donatmasını özellikle istirham ediyorum.

“CUMHURİYETİMİZE HAYAT VEREN ÇELİKTEN İRADE, TÜM DÜNYA MASUMLARIN DA TEK UMUDU”

Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle, 85 milyon bir ve beraber olarak, Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin sadece bizim değil, tüm dünya mazlumlarının umudu olduğunu unutmadan hareket edeceğiz. Bugün Filistin’de yaşananlar, tüm Dünyanın gözü önünde insanlığın katledilişi… Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm dünyada akan kan ve göz yaşının dinmesini temenni ediyorum. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede, milli mücadeleyi zafere taşıyan ve Cumhuriyetimize hayat veren çelikten iradenin tüm mazlumların umudu olduğunun bilincindeyiz. 100 yıldır olduğu gibi bugün ve bundan sonra da bu misyon ile yaşayacağız. Bu vesileyle yeniden; bir milletin gururu, hürriyetin sonsuzluğu olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.