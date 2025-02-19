CHP'de erken seçim çağrılarının ardından cumhurbaşkanı aday adayını belirleme süreci hız kazandı. Parti içindeki ön seçim süreci devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmayı sert bir dille eleştiren Özel’in bu çıkışı, İmamoğlu’nun adaylığına güçlü bir destek olarak yorumlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini hedef gösterdiği” gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmesi CHP'de büyük tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, sürecin siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada, siyasi yasak tartışmalarına değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, geçen sefer 5 ay önce darbeyi haber verenler sana anlatsın. O günler ve bugünler birbirine nasıl benziyor, farkında mısın? Bugün sistematik bir şekilde kurduğunuz darbe ittifakını görmüyor değiliz. Bu ittifak, bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır."

Özel, partisine yönelik müdahalelere de sert çıkarak, CHP'nin yönetimine dışarıdan baskı yapılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Özel, şunları söyledi:

"Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber iktidarı alacağız. Hiçbir darbeden medet ummadık, hiçbir darbeye de teslim olmadık, olmayacağız."