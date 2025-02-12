Deniz yolu lojistiğinin yenilikçi markalarından Anchor Logistics, World Cargo Alliance (WCA) üyeliği, güçlü finansal yapısı ve kaliteli operasyon anlayışıyla deniz yolu taşımacılığının ihracat ve ithalat süreçlerinde müşterilerine güvenilir hizmetler sunuyor. İnegöl ofisiyle operasyonel gücünü artıran Anchor Logistics, ”Mobilyayı Dünyaya Taşıyoruz" mottosuyla Bursa ve çevresindeki mobilya ihracatçılarına da hizmet veriyor.

Deniz yolu taşımacılığında hız, güven ve kaliteyi bir araya getiren Anchor Logistics, FCL, LCL ve özel konteyner taşımacılığı hizmetleriyle küresel lojistik ağını hızla genişletiyor. World Cargo Alliance (WCA) üyeliği ile Türkiye ve dünyada güçlü bir çözüm ortağı olarak öne çıkan Anchor Logistics, soğutuculu konteyner (Reefer Konteyner), üstü açık konteyner (Open Top), açık konteyner (Flat Rack) hizmetleri de sunuyor.

2004 yılında İstanbul'da faaliyete başlayan Anchor Logistics, 2020 yılında İnegöl ofisini açarak mobilya ihracat taşımalarında da uzmanlaştı. Bursa ve çevresindeki firmalara deniz yolu taşımacılığı ve operasyonel destek sağlayan Anchor Logistics, ”Mobilyayı Dünyaya Taşıyoruz" mottosuyla hizmet veriyor.

İnegöl ve Bursa’yı küresel pazarlara bağlıyor

Anchor Logistics İnegöl Bölge Yöneticisi Gamze Çalışkan, mobilya sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarla iş birliklerini geliştirerek İnegöl’ü ve Bursa’yı küresel pazarlara bağladıklarını belirtti. Müşterileri için uluslararası ticarette güvenilir bir çözüm ortağı olduklarını vurgulayan Çalışkan, İnegöl’ün önde gelen mobilya ihracatçılarına kaliteli, güvenli, hızlı, verimli ve maliyet etkin çözümler sunduklarını kaydetti.



Çalışkan, Anchor Logistics olarak Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu’daki küresel limanlarda geniş bir hizmet ağına ve güçlü bir altyapıya sahip olduklarına dikkati çekti. Avrupa’da talebe göre liman ve kapı teslimatı gerçekleştirdiklerini anlatan Çalışkan, başta Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Abu Dabi, Mısır ve Angola olmak üzere önemli ticaret merkezlerinde güçlü iş birlikleri sayesinde müşteri odaklı lojistik çözümler ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Anchor Logistics’in iş birliği yaptığı önemli firmalardan bazıları şunlar:

WELTEW MOBİLYA, GALA MOBİLYA, ÇELMO MOBİLYA, GÖRKEM CONCEPT, BELLACASA KOLTUK, İDEAL HOME

REMET METAL, MARMARA METAL, BUVİSAN VİNÇ, ISILSAN MAKİNA, LAZZURİ KOLTUK

GÜMÜŞ SUYU HALI, ALZE POLİMER, ELA KİMYA, KARAKAYA BENTONİT, NOVA DIŞ TİCARET

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