Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor” ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu.

188 bin 203 metrekarelik proje alanına sahip millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu, 135 araçlık otopark gibi olanaklar bulunuyor.

3 farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor. ???????????? pic.twitter.com/b7hjULC2vT— Murat KURUM (@murat_kurum) May 18, 2025

“PİKNİK SEPETİNİ KAPAN GELSİN”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor” dedi.