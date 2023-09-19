Darıca Belediyesi tarafından tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte anne ve çocukları aynı anda spor yaptı.

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen ve tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Darıca Belediyesi tarafından çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Sporun daha erişilebilir olması ve herkesin daha fazla sporla buluşabilmesi amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’nı fırsata çeviren Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’nde anne ve çocuklara özel etkinlik düzenledi. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklar birlikte hem spor yaptı hem de eğlendi.