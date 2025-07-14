Antalya Muratpaşa Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde yaşananları anlatan bir fotoğraf sergisi düzenledi.ANTALYA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açılan sergiyi ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, o gece hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Türkiye’nin temel misyonunun milli irade ve ulusal egemenlik olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Türkiye, Ortadoğu coğrafyasında halk iradesiyle şekillenen tek demokrasidir. Bu sadece bizim için değil, dünya için de çok kıymetli bir kazanımdır. Örneği olmayan bir rejimdir” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet aydınlanmasının bir eseri olduğunu belirten Başkan Uysal, “Milli iradenin tezahürüne yönelik herhangi bir müdahale, tarihin hangi döneminde ve hangi koşullarda olursa olsun kabul edilemez. 15 Temmuz, bunun çok olumsuz örneklerinden biridir. Allah tekrarını yaşatmasın. Ulusumuzun geleceği aydınlık olsun. 15 Temmuz’da kaybettiğimiz tüm insanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.” dedi.