

İFLAS KARARI VERİLDİ

İlan.gov.tr internet adresinde yer alan ilanlarda, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Atak kumaş tekstil ithalat ihracat sanayi ve ticaret A.Ş.’nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilerek iflasına, iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Dairesine bildirilmesine, iflas avansının ilgili dosyaya aktarılmasına, Konkordato Komiserleri Uğur Yanık ve Yıldırım Can Arpaçay'ın görevlerinin sonlandırılmasına, mahkemece konulan tüm tedbir şerhlerinin kaldırılmasına karar verildi.

KONKORDATO SÜRELERİ UZATILDI

Yine Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran, Bursa global profesyonel atık yönetimi sanayi ve dış ticaret limited şirketi ile Global yaş sebze meyve sanayi ve ticaret limited şirketi’nin 22/04/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti 22/07/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Avar gıda deniz ürünleri sanayi ve dış ticaret anonim şirketi, Mental ajans reklam matbaa makina sanayi ve dış ticaret limited şirketi, ve Zemheri tekstil kimya hırdavat makina sanayi ve dış ticaret limited şirketi’nin 22/04/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti 22/07/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Dostkar dış ticaret limited şirketi ile Dostkar yapı market ticaret limited şirketi’nin verilen kesin mühlet süresinin dosyanın geldiği aşama itibariyle ve alacaklıların çok büyük bir oranı ile mahkeme dışı uzlaşı sağlanmış olması da nazara alındığında 09/07/2025 tarihinden itibaren kesin mühletin 6 ay süre ile uzatılmasına karar verildi.

KİBTAŞ beton yapı elemanları sanayi ve ticaret anonim şirketi’nin 07/04/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte verilen üç aylık geçici konkordato mühleti 07/07/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Ayman yassı metal otomotiv yan sanayi yedek parça inşaat malzemeleri dış ticaret anon, Ebren tekstil emprime inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi, Mihenk boya tekstil kumaş sanayi ve dış ticaret limited şirketi’nin 22/04/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte verilen üç aylık geçici konkordato mühleti 22/07/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Kaynak: ilan.gov.tr