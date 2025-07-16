Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerin kıyısındaki mavi bayraklı Erenkuş Plajı’nda, sabahın erken saatlerinde Akdeniz’in serin sularında başlayan ücretsiz su cimnastiği dersleri, ilçe sakinlerinin ve turistlerin yoğun ilgisiyle sürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin spor okulları, tenisten yüzmeye, okçuluktan voleybola 23 farklı branşta, her yaş grubuna yönelik ücretsiz kurslarla yaz sezonunu sürdürüyor. Kurslar arasında yer alan su cimnastiği, falezlerin eşsiz manzarası ve Akdeniz’in serin suları eşliğinde katılımcılara hem spor hem de keyifli bir sabah deneyimi sunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930’da kenti ilk ziyareti sırasında, Beydağlarını, falezleri ve masmvi Akdeniz’i seyredip “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş mevkiinde bulunan falez plajındaki su cimnastiği derslerine ilçe sakinlerinin yanı sıra turistlerde yoğun ilgi gösteriyor. Dersler gibi plaja girişin de ücretsiz olduğu Erenkuş’ta su cimnastiği pazartesi, salı ve çarşamba günleri sabah 08.30-09.30 saatleri arasında yapılıyor.

“SAĞLIKLI YAŞAMA MERHABA DİYORLAR”

Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Özlem Perçin, su cimnastiğinin Türkiye’de ve dünyada çok az sayıda belediyenin uygulayabildiği bir branş olduğunu söyledi. Perçin, şunları söyledi:

“Su cimnastiği, pek çok spor dalında yer alan hareketlerin birleştirilmesi ve su üzerinde uygulanmasını sağlayan bir spor dalı. Mavi bayraklı, doğal ve harika bir manzarada spor yapmanın keyfini yaşıyoruz. Kayıtlı kursiyerlerin yanı sıra etkinliğimiz tatile gelen turistlerinde ilgisini çekiyor. Sağlık problemi yaşayanlarında katıldığı bu branş, vücut elastikiyetini artırıyor. Daha sağlıklı bir yaşama ‘merhaba’ diyorlar.”

SU CİMNASTİĞİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Omurgasındaki kırık dolayısıyla devam ettiği su cimnastiği kursuyla rahatsızlığını atlattığını söyleyen kursiyer Saliha Bayraktar ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a sağladığı imkanlar için teşekkür etti.