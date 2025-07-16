Osmanbey Lokantasında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, 2024 yılında 435 üyenin 38 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. 2023 yılında ise 439 üyenin 47 milyon dolar ihracat yaptığını ifade eden Ayhan, 2024 yılı ile 2023 yılı karşılaştırıldığında mobilya ihracatında yüzde 19’luk bir düşüş yaşandığını belirterek, bu düşüşün neden kaynaklandığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Ayhan, “2018 Yılından beri Türkiye’de esnaf odası olarak ihracat yetkisini almış tek odayız. Bu görevi de layıkıyla yerine getiriyoruz. 2018 yılından 2024 yılına kadar her yıl ortalama 50 milyon dolar ihracat yapıyor üyelerimiz. 2024 yılında ilk defa odamızın ihracat rakamlarında düşüş yaşandı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamızın açıkladığı %22,5’lik düşüş var ve bizde oda olarak % 19 düşüş tespit ettik. 2024 yılında 435 tane üyemiz 38 milyon dolar ihracat yaptılar. Her yıl 4 bine yakın imzaladığımız belge, 2253 tane oldu. 70 tane yabancı üyemiz de 3.5 milyon dolarlık ihracat yaptı” dedi.

“İNEGÖL MOBİLYA SEKTÖRÜNDE HİÇ DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINI HATIRLAMIYORUM”

İnegöl mobilya sektörü tarihinde daha önce hiç düşüş görülmediğini belirten Ayhan, “1993 Yılından beri ihracat yapan bir işletmenin yöneticisiyim. İnegöl mobilya sektöründe hiç düşüş yaşandığını hatırlamıyorum. Her yıl %15 - %20 rakamlarla büyüme olurdu. Ben de bu konuda şaşkınım. Türkiye genelinde bir araştırma yaptım. TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç’in açıklamalarına göre %1’lik bir düşüş yaşandığını söylüyor. Diğer illere biraz göz attım ama kimse mobilya olarak ayrıntılı bir rakamı henüz vermemiş. Onları da önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz” dedi.

DÜŞÜŞÜ ARAŞTIRMAMIZ LAZIM

Ayhan, “İnegöl olarak kendimizi sorgulamamız lazım. Firma bazında sorgulamamız lazım. Yöneticilerin kendilerini sorgulamaları lazım. Dış ticaretçilerimiz nerede bir eksiğimiz var diye düşünmesi lazım. Detaylıca bu konuları araştırmamız lazım. Çünkü Türkiye’nin genel mobilya ihracat rakamlarını arttıran en önemli yer bugüne kadar İnegöl’dü. Yani Türkiye’de eğer biz %22,5’lik düşüş yaşamasaydık, muhtemelen Türkiye genelinde böyle bir düşüş yaşanmayacaktı. Ürünlerimizde mi, pazarlamada mı bir sıkıntı yaşandı, her firma önce kendini sorgulamaları, bizler de yöneticiler olarak bunu araştırmamız gerektiğini düşünüyorum”

Ayhan, “Bu düşüş oranı bence çok fazla. Bizim sanayimizin bir sistemi var. Biz artık eski küçük atölyeler değiliz. En ufak firmamız bile CNC ile çalışan, ciddi üretimler yapan firmalarımız var. Fabrikalarımız çoğaldı, OSB’lerimiz çoğaldı. Bu üretimlerin yurt içi pazarına fazla geldiğini bizde biliyoruz. Yani biz ihracat olarak daha fazla ürün satmamız lazım. Biz aynı rakamları korusaydık, derdik ki dünya genelindeki durumdan, ekonomik krizden diyebilirdik. Ama Türkiye genelinde özellikle İnegöl’de düşüş olmuş. Türkiye’nin mobilya lokomotifi İnegöl’dür. Bugüne kadar böyle bir şok düşüş yaşamamıştık. Bunu iyi araştırmak lazım diye düşünüyorum.”

Ayhan ayrıca, oda bünyesindeki 70 yabancı üyenin 3,5 milyon dolarlık ihracata imza attığı belirtti.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA’YA

Mobilya odası üyeleri ihracatlarının yüzde 51’ini Avrupa’ya, yüzde 30’u Orta Doğu ve Asya’ya, yüzde 17 Afrika’ya ve yüzde 1 Amerika kıtasına yaptı.

ÜLKE SIRALAMALARI

İnegöl mobilyasının en fazla ihraç edildiği ülkeler ise şöyle sıralandı: 1. Irak, 2. Fransa, 3. Kosova, 4. Libya, 5. Nijerya, 6. Almanya, 7. Romanya, 8. Gürcistan, 9. Suudi Arabistan ve 10. Bulgaristan – Kuzey Makedonya.