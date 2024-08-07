Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilçelerde sorumluluk alanında olan park ve yeşil alanlarda bakım-onarım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Manavgat Hizmet Birimi

Türkbeleni Kent Parkı, Yörük Müzesi ve Çolaklı sahil bölgesindeki yeşil alanların bakımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bitki bakımı, şekilli budama, çim biçme, ot yolma işlerinin yanı ıra oturma bankı ve saksı boyama işlemlerini gerçekleştirdi. Korkuteli’de ise havuzlu kavşakta peyzaj çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında metre rulo çim seren ekipler, gül ile şekillendirme yaptı. Sulama kontrolü ve planlaması yapılan havuzlu kavşağın düzenli şekilde sulaması da yapılıyor.