Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.