Microsoft’tan biri, dünyanın dört bir yanındaki emektar imparatorluk kurucularının toplu dualarını duymuş olmalı, çünkü Age of Empires 4 – orijinal oyunların üçünün de yeniden yapılanmalarından bahsetmeye gerek yok – resmen yolda ve Ortaçağ dönemine geri dönecek. Age of Empires II.Dans etmek ve neşelendirmek için bolca zaman ayıracağız, ama şimdilik AoE4 hakkındaki tüm göze çarpan bilgilere geçelim, olur mu?

Size bildiğimiz her şeyi sunmak için tüm Age of Empires 4 haberlerini ve bilgilerini derledik. Mütevazı avcı-toplayıcılardan tam teşekküllü imparatorluklara kadar rehberlik edebileceğimiz medeniyetler ve milletler üzerine kafa yoran Age of Empires 4 hakkında az sayıdaki ayrıntıda ilerlerken bize katılın. Ayrıca üzerinde çalışan stüdyoya da derinlemesine düşüneceğiz ve genellikle potansiyel yeni özellikler konusunda aşırı heyecanlanacağız.

AGE OF EMPIRES 4 ÇIKIŞ TARİHİ

Şimdi bir sonraki Age of Empires oyunu hakkında pek çok ayrıntı var, dikkatimizi Age of Empires 4 çıkış tarihine çevirme zamanı. Şu anda bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, en azından 2020’de yayın tarihi haberlerini umabiliriz – tüm X019 haberlerinde biraz iç karartıcı, Microsoft hala AoE4’ün ne zaman çıkacağını söylemeye hazır değil.

AGE OF EMPIRES 4 TRAILER

Yukarıda izleyebileceğiniz Age of Empires 4 için bir duyuru fragmanı var. Serideki önceki oyunlardan gelen konsept çizimleri ve seslendirmenin heyecan verici bir kombinasyonuyla devam filminin tonunu güzel bir şekilde belirliyor, ancak Age of Empires 4’ün oynanışı hakkında çok fazla şey öğrenmeyi beklemeyin.

AGE OF EMPIRES 4 GAMEPLAY

Relic Entertainment ve Microsoft Studios, Age of Empires 4’ün oynanışı hakkında çok az şey açığa çıkardı. Ancak Relic’in son çalışmaları ve serinin önceki girişleri tarafından temelleri atılan temeller, bize ne bekleyeceğimiz konusunda belirsiz bir resim sunuyor.

Age of Empires’a aşina değilseniz, işte temel bilgiler. Tarihten bir ulus veya medeniyet seçerek başlarsınız ve ardından dört zafer koşulundan biriyle onları refaha yönlendirirsiniz: skor, egemenlik, bir dünya harikası inşa etme veya haritanın etrafındaki kalıntıları ortaya çıkarıp üssünüze geri getirme. Tüm bunlar, çevrenizi yönetirken, kaynakları toplarken, yeni yapılar ve birimler inşa ederken, yeni teknolojiler araştırırken ve haritayı paylaştığınız diğer uluslarla savaşırken gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

Korkmayın, yeni oyuncular – Age of Empires 4, ciddi yeni gelenlere kampanya boyunca rehberlik edebilecek ve bir oyuncu olması gereken bir şeyi yapmadığında tepki verebilecek eğiticilere sahip olacak. Kreatif Direktör Adam Isgreen şöyle diyor: “Çünkü ben çok kararlıyım öğretim hakkında ”.

Hayranlar, Age of Empires 4 oyununun köklerine bağlı kalmasını isteyecekleri kadar, bu, serinin sert hayranlarının ötesinde sınırlı çekiciliğe sahip çok eski bir RTS’ye dönüşebilir. Bununla birlikte, Age of Empires 4’te, bir haritaya başlamadan önce tartmanız için yeni bonuslar ve birimler ekleyecek ve muhtemelen bir yan ürün olarak bazı yenilikçi taktikler getirecek bir dizi yeni ulus bekleyebiliriz.

Relic Entertainment’ın, özellikle benzer sistemlerin son Total War: Warhammer serisinde sahip olduğu başarıyı göz önünde bulundurarak, kahraman birimleri ve beceri ağaçları gibi yeni oyun özellikleri ekleyebilmesi muhtemeldir. Yine de bir şey doğrulandı, Age of Empires 4 oyun modlarına sahip olacak, bu da seriye yeni gelenleri ve serinin gazilerini dahil etmenin başka bir yolu. Isgreen, seçim yapmaktan ve “iki saatlik bir oyuna bağlı kalmak, ama isterseniz yapabilirsiniz” ve modern duyarlılıklara saygılı olmaktan bahsediyor.

AGE OF EMPIRES 4 MİLLETLER

Age of Empires 4 sivilleri önceki oyunlardan ilerlediğini ve önceki oyunlarda olduğu kadar benzer olmayacağını biliyoruz. Isgreen, şu ana kadar teyit edilen iki siville ilgili olarak “Moğollar İngilizler gibi bir şey oynamıyor” diyor. ve stüdyonun uygarlıkları “kendi başına ayakta tutması” için oyunun yeni alanlarını araştırıyor. Önceki Çağ oyunlarında sivillerin aşinalıklarında büyük bir değişiklik, oyunu daha çeşitli stratejilere açacak. Hatta Isgreen “dört yaş kuralına göre oynaması gerekmeyen medeniyetler var” diyor.

Age of Empires 4, Age of Empires 2’den daha erken başlar ve daha sonra biterse, dönem Orta Çağ’dır ve Karanlık, Feodal, Orta Çağ ve İmparatorluk Çağlarını içermelidir, ancak Roma’nın düşüşü ve girişimi kadar eski olayları da içerebilir. Rönesans döneminden Keşif Çağı’na kadar. Age of Empires 2 Imperial Age, barut birimleri ve teknolojileri gibi erken Rönesans’ın unsurlarını içermesine rağmen, fragman açıkça Yüksek Orta Çağ’da geçecek gibi görünüyor.

AoE4 yayın tarihi, oynanış ve bir sonraki Age of Empires oyununa gelecek uygarlıklar dahil olmak üzere diğer Age of Empires 4 haberleri veya onaylanmış özellikler hakkında sizi bilgilendireceğimizden emin olacağız.