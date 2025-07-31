Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından araba sahibi olmayı düşünen tüketiciler, taşıt kredilerini yakından takip etmeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, 18 Temmuz ile sona eren haftada taşıt kredilerinin toplam tutarı 57 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta ise bu tutar 58 milyar 629 milyon TL seviyesindeydi. Böylece, TCMB kararının alındığı dönemde taşıt kredilerinde 1 milyar 567 milyon TL’lik bir azalma yaşandı.

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİLERİ

Rakamlar, faiz indirimi sürecinde kredi talebinde de gerileme yaşandığı ve tüketicinin “bekle-gör” konumuna geçtiği izlenimini beraberinde getirdi. 31 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları şöyle:

-Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,45

-Vakıf Katılım: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Dünya Katılım: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Vakıfbank: %3,54

Alternatif Bank: %3,69

-İş Bankası: %3,79

-Garanti BBVA: %3,79

-TEB: %3,79

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

Bankalarca sunulan en düşük oran dikkate alındığında, 250 bin TL finansman için, taşıt kredilerinde en sık tercih edilen 2 yıl vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle oluşuyor:

-Finansman Miktarı: 250 bin TL

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Finansman Oranı: %3,00 (Kâr payı oranı)

-Aylık taksit: 16 bin 229 TL

-Toplam Geri Ödeme: 390 bin 939 TL

Rakamlar, otomobil finansmanında maliyetin 24 ay vadede %56 olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Sadece otomobil satışları ise %7,3 yükselerek 462 bin 955’e çıktı. Buna karşın hafif ticari araç satışları %8,7 gerileyerek 115 bin 26 adet seviyesine düştü.

Otomobilde en çok tercih edilen markalar ise sırasıyla Renault, Fiat, Chery, Volkswagen ve Hyundai oldu.

‘İKİNCİ EL’ FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Bu arada tüketiciler ikinci el piyasasını da yakından takip ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporuna göre haziran ayında;

-Ortalama satılık otomobil fiyatı yıllık bazda %11,2 arttı ve 968 bin 926 TL oldu.

-Reel olarak fiyatlarda ise yıllık bazda %-17,6 gerileme yaşandı.