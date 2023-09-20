Gerçekleşen silahlı saldırıda, Azerbaycanlı mafya babası Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi de dahil olmak üzere araçta bulunan kişilere ateş açıldı. Saldırı sonucunda emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti ve diğer üç kişi yaralandı. Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi ve saldırganlar kimliği belirsiz kişilerdi. Saldırganlar, takip ettikleri araca yandan ateş ederek olay yerinden kaçtılar.

Olayda, kurşunların hedefi olan araçta bulunan Yılmaz Demir hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırganların kimliğini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Nadir Salifov, ünlü bir mafya lideriydi ve Lotu Quli lakabıyla biliniyordu. 2020 yılında Antalya'da bir otelde arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Salifov, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve-sebze ithalat pazarını kontrol eden "Lotu Quli" mafyasının lideriydi. Azerbaycan'da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilmişti. Ancak daha sonra yasa dışı yollarla tekrar Türkiye'ye girdiği ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.