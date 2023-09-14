Türkiye’de araç muayenelerinde yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene ve muayene ücret ödemeleriyle ilgili belirli prosedürler doğrultusunda işlem yapmaktadır. Araç muayene ücreti kredi kartıyla ödeniyor mu ya da taksitli ödeme mümkün mü gibi sorular, araç muayenesi yaptıracak kişiler tarafından merak edildiği gibi bu konuda resmi mevzuatların incelenmesi yeterli olacaktır.

2023 Yılında Araç Muayene Ücreti Kredi Kartıyla Ödeniyor Mu?

TÜVTÜRK tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye’de kredi kartı ile muayene ücreti ödenememektedir. Bu konuda öne sürülen gerekçe imtiyaz sözleşmesi olurken, 2023 yılı genelinde de TÜVTÜRK araç muayene ücreti kredi kartı ile ödeme imkanı bulunmamaktadır. TÜVTÜRK üzerinden araç muayenesi yapacak kişilerin Türkiye’nin her yerinde ödemelerini nakit olarak yapması gerekmektedir. Ödemelerde ise ilgili yıl içerisindeki tarifeler geçerli olmaktadır.

TÜVTÜRK Muayene Ücretleri Yeni Yılda Ne Kadar?

Muayene ücretlerinde her yıl belirli oranda artış yapıldığı gibi 2023 yılında da ücretlerde değişikliğe gidildi. Bu doğrultuda araç tip ve modellerine göre ödenmesi gereken ücretler şu şekilde oluştu;

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 1.528.10 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.130.44 TL

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 575.84 TL

Araçlar için alınacak muayene randevusu sonrasında araç için muayene işlemleri uygulanacak ve yapılan testlerde herhangi bir sorunu bulunmayan araçlar için muayene onaylanmış olacaktır. Olası bir sorun durumunda ise kişilerin belirli bir süre daha muayene için süresi olacaktır. Fakat bu tip durumlarda gecikme ücreti gibi ek ücretlerin ödenmesi gerekecektir. Yukarıda yer alan fiyatlar, taban fiyat olup gecikme gibi durumlarda ek ödemeler yapılmaktadır.

TÜVTÜRK Muayene Gecikme Ücretleri Ne Kadar?

Muayene ücretlerinde gecikme bedeli yüzdelik oranlarla hesaplanmaktadır. Bu nedenle her araç türü ve herkes için farklı olabilecek bu ücrette, gecikme yapılan her ay için yüzde 5’lik bir ödeme yapılmaktadır. Araç muayeneden geçene kadar yaşanacak tüm gecikmelerde, belirtildiği gibi hesaplamalar yapılarak kişilerin TÜVTÜRK veznelerine ödeme yapması gerekecektir.