Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı!

1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TLAraç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TLTescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TLAraca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TLBaşka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plakarenginde olması: 1.507 TLKamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetrebulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TLMuayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TLSürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TLSürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TLGeçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TLAraç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin heristeyişinde göstermemek: 1.507 TLUyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TLÖndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL.