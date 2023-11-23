MTV'nin ikinci taksidini ödeme süresi yaklaşıyor. Araç sahipleri, 30 Kasım'a kadar ikinci taksitlerini ödeme fırsatına sahipler, ancak bu tarihten sonraki ödemelerde aylık yüzde 3,5'lik gecikme zammı uygulanacak. Bu düzenleme, Kahramanmaraş'ta geçmişte meydana gelen depremlerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinde yapıldı.

Gecikme faiz oranı ve ikinci taksit ödeme zamanı, merak konusu olmuştu. 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeyle birlikte, kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 6 Eylül'dü. 14 Kasım'a kadar gecikme zammını ödeyenler yüzde 2,5 oranında zammı öderken, henüz ödeme yapmayanlar ise yüzde 3,5'lik zamla karşı karşıya kalacaklar. İlk taksitte hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si sağlandı ve yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edildi.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti için ödeme son günü ise 30 Kasım. Bu tarihten sonra ödeme yapmayanlar, aylık yüzde 3,5'lik gecikme zammıyla karşılaşacaklar. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi ve "GİB Mobil" uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse araç sahipleri, taşıtlarını satamaz veya devredemez. Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için MTV ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, ek motorlu taşıt vergisi ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılamaz ve trafikten çekme, hurda veya tescil kapatma gibi işlemler gerçekleştirilemez. Bu nedenle, araç sahiplerinin ödeme süresini kaçırmadan gerekli ödemeleri yapmaları önemlidir.