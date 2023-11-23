Milli Eğitim Bakanlığı, kasım ayı ara tatilini değerlendirmek amacıyla öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bir anket başlattı. 10 Aralık tarihine kadar devam edecek olan bu değerlendirme çalışmasında, her grup için özel olarak hazırlanan sorularla katılımcılardan geri bildirim alınacak.

Öğretmenlere yöneltilen 17 soruda, ara tatil uygulamasının öğrenci ve veliler tarafından nasıl değerlendirildiği, memnuniyet düzeyi ve olası iyileştirmeler hakkında görüşleri soruluyor. Öğrencilere yönelik 15 soruda ise ara tatilin ailelerini mutlu edip etmediği ve tatil sürecinde yaşadıkları deneyimler hakkında bilgi alınacak. Velilere ise 18 farklı soru ile ara tatilin aile yaşantısına etkileri ve genel memnuniyetleri hakkında görüşleri soruluyor.

Anketin yanıt kısmında, katılımcılara 'katılıyorum', 'kararsızım' ve 'katılmıyorum' olmak üzere üç ayrı seçenek sunuluyor. Ankette yer alan yorum kutuları, öğretmenler ve veliler için özel olarak düzenlenmiş; ancak öğrenciler için ayrı bir yorum bölümü bulunmamaktadır.

Bakanlık, açıklama kısmında ise katılımcılardan ara tatil deneyimlerine yönelik içtenlikle cevap vermelerini ve görüşlerini paylaşmalarını istiyor.