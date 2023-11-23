Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan ek MTV düzenlemesinde ikinci taksit için ödeme süresinin sonuna yaklaşılıyor. Ek MTV'nin ödeme son tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Taşıtını satmak ya da devretmek isteyenler, MTV ödemesini yapmadıkları takdirde işlemlerini gerçekleştiremeyecekler. Aynı zamanda ödeme yapmayanlar, borçlarına uygulanan faiz oranında bir artışla karşılaşacaklar.

Ödemeyenler Aracını Satamayacak!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle finansman ihtiyacı doğrultusunda yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'nde reddedilen bir iptal talebinin ardından gündemde kalmıştı. Şimdi ise gözler, gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi. İlk taksitin ödeme süresi olan 6 Eylül'de yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edildi ve hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılandı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait 'gib.gov.tr' internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca vergi dairesi vezneleri ile PTT şubelerinde de ödeme yapılabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için hem MTV'nin hem de ek MTV'nin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu ödemeler yapılmazsa araç muayeneleri yapılamayacak ve trafikten çekme, hurda ve tescil kapatma gibi işlemler gerçekleştirilemeyecektir.