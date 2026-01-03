Bilecik'te bir aracın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Erol Y.'ye ait 11 DN 087 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü araca ilk müdahaleyi kendi yaparken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi.