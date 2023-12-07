Eskişehir Sivrihisar ilçesinde yaşayan Emirhan Kaya, 35 senelik aracı elektrikli araca dönüştürdü. 20 TL’ye 200 kilometre gidiyor. Araç çok sessiz hareket etmekte ve 21 yaşındaki Kaya bunun gibi projelerin üzerinde ilerleyen zamanda çalışacağını söyledi.

Kaya, 2 sene önce bir elektrikli araç yapma planı yaptı. 1988 model olan bir aracı 30 liraya aldı. Simit fırını olan babası Erkan Kaya ile beraber çalışmalara başladılar.

Önce batarya ve elektrikli motor siparişi verdi ardından araca takip test sürüşünü gerçekleştirdi. Kaya, yapmış olduğu elektrikli aracı 3 ay sonra aktif bir şekilde sürmeye başladı.

1 kilometreye 10 kuruşluk elektrik harcıyor

Kaya’nın yapmış olduğu elektrikli araç 200 kilometreye menzilli, bataryası 20 TL ile doluyor ve 1 kilometrede sadece 10 kuruş harcıyor.

Kaya bu projeyi 200 bin TL’ye yapmayı başardı. Şimdiki hedefi ise konforlu ve daha yeni bir aracı elektrikli araca çevirmek. Yaptığı araç için gelen teklifleri geri çeviriyor.