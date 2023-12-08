Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan ve sorgusunda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7 adet suç kaydı olan bir şahıs adli işlemer sonrasında cezaevine gönderildi.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) -  Adıyaman merkezde asayiş şube ekipleri tarafından şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.

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Şahsın yapılan sorgulamasında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 7 Adet Suç Kaydı olan A. G. Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının sonrasında şahıs cezaevine gönderildi.