Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan ve sorgusunda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7 adet suç kaydı olan bir şahıs adli işlemer sonrasında cezaevine gönderildi.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkezde asayiş şube ekipleri tarafından şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan sorgulamasında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 7 Adet Suç Kaydı olan A. G. Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının sonrasında şahıs cezaevine gönderildi.