Müşterilerine sunduğu hizmet ve deneyimlerle Aras Kargo, e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği ECHO Awards’ta 5’inci kez kargo sektöründe ‘En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü’nü kazandı.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen ve ‘E-Ticaretin En İyileri’nin belirlendiği ECHO Awards’ta, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle, kargo kategorisinde bir kez daha ödüle layık görüldü. Şirket, 12 ilde bin iki yüz kişiyle yapılan araştırma sonucunda, müşterilere en iyi e-ticaret deneyimini sunan markalara verilen ECHO Awards’ta bir kez daha kargo kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Markaların başarılarının taçlandırıldığı ECHO Awards ödülleri, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

“E-ticaretin en önemli bileşenlerinden biri esneklik ve kişiselleştirme”

Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, ödülle ilgili şunları söyledi: “Şirket olarak, ilk günden itibaren müşterilerimizin beklenti ve memnuniyetine öncelik vererek, hizmetlerimizin yelpazesini bu doğrultuda geliştiriyoruz. Bugün e-ticaret ekosisteminde, teslimat ve iade noktasında kargo sektörü önemli bir rol üstleniyor. Biz de son yıllarda değişen tüketici beklentilerini karşılamak için hizmetlerimizi ileri taşımak üzere önemli yapısal ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. Büyük verinin yapay zekâ ile işlenmesine ve bu sayede kişiselleştirilmiş hizmetler vermeye odaklandık. Ülkemizin dört bir yanına ulaşmakla kalmayarak yurt dışına açılıp teknoloji ihraç eden çok dinamik bir yapı inşa ettik.

Bugün e-ticaretin en önemli bileşenlerinden biri teslimat sürecinde esneklik ve kişiselleştirme. Biz de bu doğrultuda, kargo teslimatlarını zaman ve mekândan bağımsız esnek bir modele taşımak için yeni ürünlere yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bugün Aras Rotalama Platformu ile müşterilerimiz, kargolarını canlı olarak takip ederek kargonun teslimin zamanını takip edip değiştirebiliyor. Bu sayede kargosunu Aras Burası esnaf ve dolap noktalarımıza, komşusuna ya da istediği şubemize yönlendirebiliyor.”

“Hızlı ve pratik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz”

Esneklik ve kişiselleştirilmiş deneyimin, e-ticaret iş ortaklarının sunduğu değeri artırarak, müşteri memnuniyetinde ilerleme sağladığını vurgulayan Özacar, sözlerini şöyle tamamladı: “Şirket olarak, teknoloji yatırımlarını genişletirken hızlı ve pratik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. E-ticaret ekosisteminin güvenilir ve etkili bir iş ortağı olarak konumlandığımız ve bu yıl beşinci kez aldığımız ödül için mutluyuz. Bu başarımızda büyük emekleri olan çalışma arkadaşlarıma ve e-ticaret tarafındaki iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”