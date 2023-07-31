Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz döneminde yerini sağlamlaştırmak için adımlar atacak. Ar-Ge, patent, proje ve makale konularında akademisyenlerden daha fazla katkı beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yeni dönemde ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin de bu çalışmalara öncülük edeceğinin altını çizdi.

Genel Kurul öncesi açıklamada bulunan BTSO ve ULUTEK Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ULUTEK Teknopark’ın akademik aklın ekonomik değere dönüşümünü sağlayacak merkezlerden birisi olduğunun altını çizdi. Bursa iş dünyası olarak Bursa’yı Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminin merkezi yapmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde ülkelerin küresel ölçekteki yerini, yeni bilgi üretebilme kapasiteleri ve teknolojik gelişimi belirliyor. Üniversite-sanayi işbirliği modeli ise bilgi ile teknoloji uygulamalarını aynı platformda buluşturuyor. Bu önemli birliktelik, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına en önemli destekleri sağlıyor. Hedefimiz ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine hizmet eden bir bölgeyi kentimize kazandırmak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üniversitemizle birlikte geçmişten bugüne çok güzel ilişkiler içerisindeyiz. İnşallah bu birlikteliği arttırarak devam edeceğiz” dedi.

Nicelik değil nitelik artırılacak

Üniversite olarak 48 yıllık akademik ve bilimsel bilgi birikiminin sonucunda YÖK tarafından 23 Araştırma Üniversitesi arasına dahil edildiklerini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da bu sıralamadaki yerlerini sağlamlaştırabilmek adına hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. İş dünyası ile son yıllarda yakalanan sinerjinin üniversiteye de olumlu katkıları bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bursa Uludağ Üniversitesi 2021 yılında araştırma üniversitesi oldu. Üniversitemiz, Ar-Ge kapasitesi ve nitelikli akademisyen mevcuduyla hem bilimsel literatüre hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar vermektedir. Yeni dönemdeki hedefimiz Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Ar-Ge, eğitim-öğretim ve toplumsal katkı konularından nicelikten ziyade niteliğinin artırılması olacaktır” diye konuştu.

Katma değeri olan yeni projeler yürüteceğiz

Üniversitedeki akademik bilgi ile iş dünyasının sahip olduğu pratik bilginin gerek ekonomi gerekse de eğitim özelinde katkılar sağladığına işaret eden Rektör Yılmaz; “Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO ve diğer kurumlarla yürüttüğümüz çalışmalar öğrenci, akademisyen, iş insanı ve ülkenin kalkınma vizyonu dahil her aşamada gözle görülür katma değerler oluşmasına vesile oluyor. Türkiye’nin en iyi teknoparkları arasında yer alan ULUTEK’imiz ve Teknoloji transfer ofisimizde Ar-Ge ve teknoloji üretilmesi, bu teknolojilerin projelendirilmesi ve akademik çalışmaların ticari değere dönüştürülmesinde bizlere özel katkılar sunuyor. Gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurullar ile yeni dönemde bu kurumlarımızda görev alacak yöneticilerimizi belirledik. Çok daha nitelikli projelerin üretilmesi ve Bursa’mıza ve ülkemize yeni değerlerin kazandırılması adına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.