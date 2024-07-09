Arazide çok kazanmaktan daha önemlisinin hep kazanmak olduğunu belirten Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, bunun da önemli 4 püf noktasının olduğunu söyledi. Toprak yatırımının her zaman kazandırdığını ifade eden Çakır, 5 yılda 7,5 katı kazanç sağlamanın mümkün olduğuna dikkat çekti.



Biriktirdiği veya kazandığı parasını yatırım araçlarıyla değerlendirmek isteyenler, artık araç veya mülk değil toprağa yöneldi. Toprak yatırımının tüm yatırım araçlarını geride bırakan kazancı yeni yeni fark edilirken, yakın zamana kadar arsa ve arazi yatırımlarının çok büyük sermaye gerektirdiği veya müteahhitler tarafından tercih edildiği yönünde bir ön yargı vardı. Anadolu'da ‘toprak dededen kalır' diye bir sözün yıllardır süre geldiğini belirten Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, “Aslında son zamanlarda bu düşüncenin değiştiğini doğru yatırımcı kadrolarının bunu anlayıp toprağa yöneldiğini görüyoruz. Her ticarette olduğu gibi burada da püf noktalar var. Arazi yatırımında doğru zamanda yer almak çok önemli. En önemli noktalardan biri ise doğru yerde doğru yatırımcı ile hareket ettiğinde çok uzun süre beklemeden araziden kazanç elde etmek mümkün. Arazide çok kazanmaktan daha önemlisi hep kazanmaktır. Büyük yatırımcılarında bildiği gibi hep kazanmak çok kazanmaktan daha çok servet sağlar. Hep kazanmak anlık koordine ve doğru konumla elde edilebilir. Bizim savunduğumuz bir gerçek var. Arazide sürdürülebilir kazanç esastır. Bileşik kazançta fayda sağlayamadığınız bir sistem içerisinde büyüme asla söz konusu değildir” dedi.



“Toprak yatırımında 4 önemli madde”

Arazide sürdürülebilir kazanç esas olduğunu ifade eden Çakır, “Çok kazanmaktan daha önemli bir husus, hep kazanmaktır. Bugün 1 milyon liranızı 2 milyon lira yapmak yerine, toprak yatırımıyla her yıl yüzde 50 kar kazancıyla 5. yılın sonunda 7,5 katı büyümek, servete giden yolculuğun ilk basamağıdır. Arazi stratejisinde 4 madde çok önemlidir. Doğru zamanlama, doğru bütçe, doğru yatırımcı, en önemlisi ise doğru konumdur. Arazide ne uygunluk vardır, ne pahalılık. Birçok yatırımcı adayının bu konuya dikkat etmesi gerekir. Fiyatı uygun ancak yanlış konumda alınan bir arazinin alıcıyı yıllarca çok daha üzücü durumlarda bıraktığına şahit olduk. Fakat yatırımcının nitelikli bir araziyi küçük de olsa pahalıya alması, yatırımcıyı doğru konumda yapmış olduğu yatırım sayesinde alıcıyı servete götürebilir” diye konuştu.

“Doğru uzman arazi kadar önemli”

Doğru konumun hemen ardından zamanlama geldiğini belirten Çakır, “Arazide doğru zamanlama hemen şimdidir. Neden şimdi? Arazinin fiyatını durdurmanın terk bir yolu vardır. Araziyi hemen satın almaktır. Doğru zamanlama ve doğru konumun belirlenmesinde en önemli kıstas, tabi ki uzmandır. Doğru uzmanla çıkacağınız bu yol, size zaman ve para kazandıracaktır. Arazide uzmanın önemli olmasını sebebi bölgede bir çok detaya hakim olduğu için yatımcıya olumlu ve olumsuz tecrübelerini paylaşarak yatırımcıya yol gösterici olacaktır. Yatırımcıya konforlu alan sağlamasının yanı sıra sürdürülebilir kazancın önünü açacaktır” şeklinde konuştu.



“Her bütçeye göre arazi muhakkak vardır”

Arazide bütçe kişiye göre değişkenlik gösterebileceğini ifade eden Çakır, “Bugün 30 bin liraya da, 300 bin TL'ye de arazi almanız mümkün. Önemli olan sizin arazi yatırımından ne beklediğinizdir. Yatırımcılara vereceğim en önemli tavsiye ihtiyacınız dışındaki bir bakiye ile yatırım yapmaya başlayın. Sosyal hayatınızı yavaşlatacak ve temel ihtiyaçlarınızı bütçelendirmek, yatırımcının yatırım bütçesi değildir. Arazi zengin iş değil zenginleşme işidir. Onun için yatırımcıda bir an önce kendi yatırım planını yapmalıdır. Yatırımcı adaylarına öncelikle kendilerine doğru soruyu sormalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.