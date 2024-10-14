Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde binaların yanındaki boş bir arazide bırakılan tabut ve çelenk, görenlerde tedirginlik yarattı.

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tabutun üzerindeki "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısı, emniyet güçlerini alarma geçirdi.

Yapılan incelemelerde, tabutun bölgedeki bir camiden atıldığı, çelengin ise yakın zamanda düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği belirlendi. Kontrollü bir şekilde açılan tabutun boş olduğu tespit edilirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.