Havası, tabiatı, yemekleri, dahası her haliyle eşsiz bir motive sunan kenti vazgeçilmez kılan güzelliklerin bazılarını şunlar oluşturuyor:

1954 yılında keşfedilen ve yalnızca yılın bir ayı görünen Atatürk Silueti.

Karadeniz iklimi ve tabiatını sunan Bülbülan Yaylası

Kış sporlarının popüler merkezi Yalnızçam Yaylası

Konuklarını 4 adası ve martı üreme alanlarıyla karşılayan Çıldır Gölü

Yabani hayvanları seyir imkanı sunan Göle Yaylası

Hareketli adalarıyla Gürcistan sınırında sizi bekleyen Aktaş Gölü

Oluşturduğu mendereslerle masalsı bir güzellik sunan Kura Nehri

Tabiat harikası Karagöl ve Sahara Milli Parkı

Balık avılığına imkan sunan Balık Gölü

Ardahan’da Nereleri Gezebilirim?

Tarihler boyu kaleler şehri olarak anılan Ardahan, bu kadar çok kaleyi bir arada örebileceğiniz ender dünya kentlerinden de bir tanesi. Kalecik, Atlaş, Şeytan, Sevimli, Kazan, Kinzi, Avcılar ve daha pek çok kalesiyle ünlü kentte ayrıca ünlü Ramazan, Ahali, Kötenelik ve Senger tabyalarını ziyaret fırsatına erişebilirsiniz.