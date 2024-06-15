İnegöl’ün Hamzabey Mahallesinde arıların soktuğu genç ölümden döndü.

Olay, Hamzabey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bal kovanlarına yaklaşan Bahadır Y.’ye (32) arılar saldırdı. Arıların kendisini sokması sonrası, alerjik reaksiyon sonucu solunumu duran genci gören yakınları, ne yapacağını şaşırdı. Başka bir vaka için mahalleye gelen 112 Acil Servis ekipleri, solunumu duran gence müdahale ederek hayata döndürdü.

Genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili tahkikat sürüyor.