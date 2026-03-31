Gölpazarı Fatih Dönmez Kültür Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi'nde 'İyileştiren Kütüphaneler' temasıyla gerçekleştirilen '62. Kütüphane Haftası Programına' Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç katıldı. Programa Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü vekili Pervin Köse, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, şiir dinletileri, animasyon gösterisi ve ödül takdimleri gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kitap okuma etkinliği kapsamında Kaymakam Kılıç, öğrencilerle birlikte gezici kütüphaneyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Halk Kütüphanesi'nde ise öğrencilerin katılımıyla akıl oyunları ve ahşap maker atölyesi başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 'Kütüphaneler, bilgiye erişimin en önemli kapılarından biridir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması, onların geleceği açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.