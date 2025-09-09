Gürzel, açıklamasında seçilmiş belediye başkanı ve bazı meclis üyelerinin kişisel hırsları nedeniyle iftira, hakaret ve psikolojik baskılara maruz kaldığını ifade etti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, X hesabından yaptığı yazılı açıklamayla, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"Beykoz Halkına Verilmeyecek Hiçbir Hesabım Yoktur"

Yaptığı açıklamada vicdanının rahat olduğunu ifade eden Gürzel, "Beykoz Belediye'sindeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur" ifadelerini kulladnı

"Asılsız Suçlamalar, İftiralar, Psikolojik Şiddete Varan Baskılar..."

Gürzel, psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." dedi.

"Yalnızca AKP, MHP Destekledi"

Özlem Vural Gürzel, yalnızca AK Parti, MHP ve Beykoz halkı tarafından desteklendiğini gördüğünü dile getirerek, Anadolu Adliyesi’nde görülen davada yöneltilen asılsız suçlamalarla birlikte durumun artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi.