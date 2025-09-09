İzmir'de 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün babasının 10 yıl önceki paylaşımları ortaya çıktı. Baba Bigül'ün çocuğunun eline oyuncak silah verip poz verdirdiği görüldü. O dönem 5 yaşında olan Eren Bigül'ün ağzında ölü kuşlarla fotoğraf çektirdiği görüntüler ise dehşete düşürdü.

Görüntüler Dehşete Düşürdü

Babasının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, saldırganın nasıl bir ortamda yetiştiğine dair dikkat çekici ipuçları sundu. Bir karede oğlunun elinde ve ağzında ölü sığırcık kuşları görülürken, paylaşımın altına “Bugün av iyiydi maşallah” notu düşüldüğü dikkat çekti. Yorumlarda ise bazı kullanıcıların babayı bu görüntüler nedeniyle uyardığı görülüyor.

Bir başka paylaşımda ise yaklaşık 5 yaşında olan E.B.'nin elinde oyuncak silah bulunuyor.