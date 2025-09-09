İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesinde trafiğe görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde ‘resmi hizmete mahsustur’ kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlattı.

Plaka sorgulamasında aracın iş insanı Burak A’ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin’e tahsis ettiği tespit edildi.

Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs, yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan araç sürücüsü M.A. ile araç sahibi iş insanı Burak A. isimli şahıslara, Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara, izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Karakolda ifadesi alınan araç sürücüsü M.A, hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.