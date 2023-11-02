Kocaeli'de yaşanan olayın mahkeme süreci başladı. Sanık, yakın arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Sanık, savunmasında, maktulün uyuşturucu kullanması ve çıkan tartışmada kendini koruma amacıyla bıçağı kullandığını, öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Olay, 19 Şubat tarihinde saat 04.00 sularında Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. Burak B.'nin kız arkadaşının, İbrahim Deniz Vayvalak'a ve ailesine küfür ettiği iddiasıyla başlayan bir tartışma, trajik bir sonuca yol açtı. Tartışmanın tırmanması sonucunda Burak B., yanında bulunan bıçakla İbrahim Deniz Vayvalak'ı 5 kez bıçakladı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesine rağmen Vayvalak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Burak B. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Duruşma, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve tutuklu sanık Burak B. ile taraf avukatları, maktulün ailesi ve tanıklar mahkemeye katıldılar. Tutuklu sanık Burak B., olayın nasıl başladığını anlatarak, maktulün uyuşturucu kullanması ve agresif bir tutum sergilemesinden kaynaklı bir gerginlik yaşandığını belirtti. Sanık, olay günü kendisi ve kız arkadaşı Melike'nin, maktulü evlerine davet etmediklerini söyledi ve Deniz'in uyuşturucu kullanması sebebiyle ev sahibi olan arkadaşı Berkay'ın bu kararı aldığını ifade etti.

Olayın başlangıcını telefonda maktul Deniz ile konuşarak çözmeye çalıştığını belirten Burak B., kız arkadaşının da Deniz'e değer verdiğini ve ilişkilerinin bozulmasının nedeninin Deniz olduğunu dile getirdi. Ancak, olayın ilerleyen safhalarında Deniz tarafından küfürlü mesajlar aldığını ve bu esnada kız arkadaşı tarafından eline bıçak verildiğini ifade etti. Hastaneye gidip pansuman yaptıktan sonra Deniz'i eve götürdüğünü söyleyen sanık, Deniz'in hala hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdiğini belirtti.

Daha sonra, maktulün kardeşi Aykut'un yanına giderek Deniz'in küfür ettiğini ve sorunun çözülmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Burak B., Deniz ile bir araya geldiklerini ve bu buluşma sırasında fiziksel bir saldırıya uğradığını ileri sürdü. Bıçağı kendini korumak amacıyla savurduğunu ve nereye isabet ettiğini görmediğini dile getiren sanık, öldürme kastının olmadığını ve Deniz'i sevip değer verdiğini vurguladı. Ayrıca pişmanlık duyduğunu ve tahliye talebinde bulunduğunu ifade etti.

Sanığın sevgilisi Melike E., olay gününü anlatırken, "Olay günü, Deniz benden borç para istedi, ben de ona parayı gönderdim. İşten sonra Deniz ve Burak yanıma bir kafede buluştular. Bir süre sonra Deniz, 'İşim var' diyerek ayrıldı. Uyuşturucu kullanması sebebiyle tekrar içmeye gittiğini tahmin ettik. Sonrasında arkadaşım Berkay, ben ve Burak, Berkay'ın evine davet edilince oraya gittik. Bu esnada Deniz, Burak'ı arayarak, 'Neden beni davet etmiyorsunuz, beni dışlıyorsunuz mu?' diye küfürler etti. Burak, Deniz'in gönlünü almaya çalıştı ve ona, 'Benim evim değil' dedi. Ben de sürekli olarak Burak'a Deniz'e zaman ayırması konusunda kızgındım ve bu nedenle evden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Dışarıda Deniz'i aradığını söyleyen Melike E., "Deniz'i arayarak, 'Kumam gibisin. Dibimizden ayrılmıyorsun. Senin uyuşturucu zevkin yüzünden ortamımızı bozuyorsun. Kardeşin bile seninle aynı ortamda olmak istemiyor' dedim. Deniz, bana küfür etti, ancak ben hiçbir zaman annesine küfür etmedim. Deniz uyuşturucu aldığında çok agresif oluyordu. Bir süre sonra parkta Burak geldi, beni sakinleştirdi ve aramız düzeldi. Bu sırada parlayan bir şey gördüm, bu bir bıçaktı. Elimde bulunan bıçağı alıp fırlattım ve bu nedenle elim kesildi. Burak ve babası Fuat amca ile hastaneye gittik. Elime pansuman yapıldıktan sonra eve geri döndük. Bu esnada Deniz, Burak'ı arayarak hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderiyordu, yanına çağırıyordu. Burak ve Fuat amca ile birlikte dışarı çıktılar ve olay yaşandı. Biz Burak ile 5 yıldır birlikteydik, evlenmeyi düşünüyorduk, her şeyimiz hazırdı. Oğullarını neden tedavi olmadan dışarı salıyorlar, hayatımızı mahvetti" diyerek gözyaşı döktü.

Maktulün kardeşi Aykut Vayvalak ise tanık olarak dinlendiğinde, "Melike, ağabeyim Deniz ile telefonda konuşurken anneme hakaret etti. Ağabeyim bu durumdan sinirlenerek, Burak ile konuşmak istedi ve ona, 'Kız arkadaşın anneme küfretti, sen nasıl izin verirsin?' dedi. Bu sebeple olaylar meydana geldi" şeklinde ifade verdi.

Maktulün babası Bayram Ali Vayvalak, sanıktan şikayetçi olurken, annesi Hamide Özdemir, "Melike ve sanık, sürekli olarak evimize gelip tartışıyordu. Evimizde bu tür tartışmaları istemediğim için bu konuyu oğluma da ilettim. Deniz, 'Anne, Burak beni işe aldı, o benim arkadaşım, aramıza karışma' diyordu. Melike, sevgilisi Burak'ı oğlum Deniz'den kıskanıyordu. Olay Melike yüzünden meydana geldi. Herkes kendi hayatını düşünüyor, ama o zaman benim oğlumu topraktan çıkarıp getirecekler" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.