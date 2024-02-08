Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan kişi, ambulans şoförü arkadaşının uyguladığı heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, belediyeye ait şantiyede iş makinesi operatörlüğü yapan Yakup Y.’nin yediği tatlı nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan vatandaşın yardımına ambulans şoförü olan arkadaşı Orkun Akbaş yetişti. Akbaş, nefes almakta güçlük çektiğini gördüğü arkadaşı Yakup Y.’ye heimlich manevrası uygulayarak yiyeceğin soluk borusundan çıkmasına yardımcı oldu. Meydana gelen olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yakup Y.’nin nefes almakta zorlanması, arkadaşının ise heimlich manevrası yapması yer alıyor.