Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Cumhuriyet 100. Yılı kapsamında, “Türk Dönemi Arkeoloji Çalışmaları ve Yüzey Araştırmaları” başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda Altınova Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, 2017 yılında başlayan kazılarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Cumhuriyet 100. Yılı kapsamında düzenlenen, “Türk Dönemi Arkeoloji Çalışmaları ve Yüzey Araştırmaları” başlıklı sempozyum, üniversitenin Bomonti Konferans Salonu’nda yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Koncu’nun da hazır bulunduğu sempozyum, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin’in, sanat tarihi disiplininin duayeni, 1960’lı yıllarda ilk Türk dönemi kazılarını gerçekleştiren Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın çalışmalarını anlattığı bildiri ile başladı.

Yurt içi ve yurt dışı çalışmalar

Sempozyuma yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin öğretim üyeleri yanında, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nden öğretim üyeleri de katılırken, dinleyici olarak da İstanbul’daki üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve öğrenci konferans salonunda tüm gün süren konuşmaları izleme imkanı buldu.

Çobankale çalışmaları anlatıldı

Doç. Dr. Selçuk Seçkin ilk olarak, Altınova’da 2017 yılından beri yürütülmekte olan Çobankale’nin tarihi önemi ve yollarla olan ilişkisinden bahsetti. Daha sonra Yalova ve Altınova için kazı çalışmasının önemini, kazı sürecini, gelinen aşamayı ve hedeflenen çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sempozyumda son olarak alanında duayen olarak kabul edilen kazı başkanlarıyla birlikte yapılan çalışmalar değerlendirilerek, Türk dönemi kazılarında gelinen süreç tartışıldı.